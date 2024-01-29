كتائب القسام تقصف تل أبيب وضواحيها للمرة الأولى منذ أسابيع

أطلقت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- رشقة صاروخية تجاه تل أبيب ومدن أخرى، وسُمع دوي صفارات الإنذار، مما دفع الإسرائيليين للاحتماء بالملاجئ.

وأعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وفق إعلانها.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن كتائب القسام أطلقت الرشقة الصاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية من جنوب قطاع غزة.

وقالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في سماء تل أبيب والمناطق المحيطة بها، وإن أصوات انفجارات عنيفة سمعت في المدينة جراء الاعتراضات الجوية.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

كما ذكر المصدر ذاته أن سيارات في ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب أصيبت جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة.

#عاجل | سقوط صاروخ اطلق من غزة على ريشون لتسيون جنوب تل أبيب pic.twitter.com/E7iLWeUTNB — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 29, 2024

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف المناطق السكنية في اليوم 115 من العدوان، وقالت وزارة الصحة إن عدد الشهداء ارتفع إلى 26 ألفا و637 شهيدا منذ بداية الحرب، وبلغ عدد الجرحى 65 ألفا و387.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 215 شهيدا و300 مصاب.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما بلغ عدد قتلى جيش الاحتلال منذ عملية "طوفان الأقصى" 557، بينهم حوالي 220 منذ بداية الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في بيانات نشرها جيش الاحتلال أن 2771 من ضباطه وجنوده أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن 1276 من هؤلاء العسكريين أصيبوا في الهجوم البري على قطاع غزة.

ويتلقى 388 عسكريا إسرائيليا العلاج إثر إصابتهم بقطاع غزة، 39 منهم إصاباتهم خطيرة، و240 إصاباتهم متوسطة و109 إصابتهم خفيفة.