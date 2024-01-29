كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز من غواصة

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على إطلاق صواريخ كروز إستراتيجية من غواصة، في خطوة أخرى لبناء قوة بحرية معززة بقدرات نووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الاثنين إن كيم أشرف برفقة مسؤولين آخرين أمس على إطلاق صواريخ من طراز "بولهواسال-3-31" فوق بحر الشرق، مشيرة إلى أن الصواريخ حلقت لنحو ساعتين قبل أن تصيب جزيرة تم تحديدها مسبقا كهدف.

وأضافت الوكالة أن الاختبار الثاني من نوعه لهذه الصواريخ خلال أسبوع لم يكن له أي تأثير على أمن الدول المجاورة ولم تكن له علاقة بالوضع الإقليمي، في إشارة إلى التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب الوكالة، فإن كيم جونغ أون أعرب عن ارتياحه الكبير لعملية الإطلاق التي جرت وسط تساقط الثلوج.

من جهته، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق صواريخ كروز قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو في كوريا الشمالية.

والأربعاء الماضي، أعلنت بيونغ يانغ أنها اختبرت لأول مرة صاروخ "بولهواسال-3-31″، وهو جيل جديد من صواريخ كروز الإستراتيجية، وقالت إنه يمكنه حمل رأس نووي، لكنها لم تشير حينذاك إلى أنه تم تطويره لإطلاقه بواسطة الغواصات.

وتتميز صواريخ كروز بالدفع النفاث والتحليق على ارتفاع أقل من الصواريخ الباليستية الأكثر تطورا مما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

ويأتي اختبار صواريخ كروز بينما يزداد التوتر في شبه الجزيرة الكورية مما دفع كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية لتعزيز قواتهما على الحدود. وكان الزعيم الكوري الشمالي أكد مرارا تصميمه على تطوير قدرات بلاده النووية، ولوح بالرد بالمثل على أي ضربة نووية.