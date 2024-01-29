قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مقرا للحرس الثوري الإيراني قرب دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية بأن 4 قتلى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف مزرعة بمحيط منطقة السيدة زينب في دمشق.

وأشارت إلى أن اعتداء إسرائيليا بـ3 صواريخ استهدف مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب وأن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفته بـ"العدوان".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الهجوم على منطقة السيدة زينب استهدف "مقرا استشاريا إيرانيا"، وأن تقارير أولية تشير إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

كما قال التلفزيون السوري -نقلا عن مصدر عسكري- إن إسرائيل شنت عدوانا جويا من الجولان استهدف عددا من النقاط جنوبي دمشق.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في التحالف الإقليمي الإيراني لرويترز قوله "ضُرب موقع يستخدمه الحرس الثوري الإيراني". لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى حول الضربة.

من جانبها، ذكرت "قناة العالم" الإيرانية أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقتي عقربا والسيدة زينب بعدة صواريخ سقط 3 منها علی محيط هذه المنطقة، مضيفة أن باقي الصواريخ تم التصدي لها من قبل الدفاعات السورية، لافتة إلى أن هذه الصواريخ أطلقت من أجواء الجولان المحتل.

يذكر أن عددا من قادة وأفراد الحرس الثوري في سوريا قتلوا منذ عام 2015، جراء هجمات إسرائيلية، وكان أحدثهم العميد رضي موسوي. وخلال هذه الفترة نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا في إطار إستراتيجية عسكرية لتقويض الوجود العسكري الإيراني هناك.