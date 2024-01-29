عمليات جديدة لحزب الله وإسرائيل ترد بقصف مكثف

أعلن حزب الله اللبناني في وقت مبكر -اليوم الاثنين- أنه قصف قاعدة إسرائيلية ضمن 6 عمليات جديدة عبر الحدود، في حين تعرضت مناطق بجنوب لبنان لقصف إسرائيلي مكثف.

وقال الحزب -في بيان- إن مقاتليه قصفوا مساء أمس بصاروخين من نوع "فلق 1" قاعدة خربة ماعر الإسرائيلية.

وأضاف أنهم استهدفوا موقع الراهب بصاروخ "بركان"، ومحيط ثكنة هونين، كما قصفوا بالصواريخ تجمّعات للجنود الإسرائيليين في موقع تل شعر، ومحيط موقع بركة ريشا، وفي ثكنة راميم.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 4 صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنات في الجليل الأعلى وشتولا.

ومنذ أكثر من 3 أشهر يخوض حزب الله اشتباكات يومية عبر الحدود إسنادا لغزة، وترد إسرائيل بقصف مواقع للحزب وأهداف مدنية، وأسفرت المواجهات عن مقتل العشرات من الطرفين.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت وتيرة التهديدات المتبادلة، حيث تلوح إسرائيل بعملية عسكرية واسعة لإبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود، وفي المقابل توعد الحزب بتوجيه ضربة قوية للاحتلال.

قصف مكثف

في غضون ذلك، شنت المقاتلات الإسرائيلية أمس 10 غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان واستهدفت بلدات مارون الراس وزبقين وحولا وعيتا الشعب ومروحين والضهيرة وطيرحرفا وجبل بلاط.

كما تعرضت بلدتا مركبا وحولا لقصف إسرائيلي بالقذائف الحارقة.

وتعرض محيط بلدات يارين والجبين وشيحين وأم التوت لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة قصفت أمس موقعين عسكريين لحزب الله في بلدتي زبقين والحولة جنوبي لبنان.

ونشر الجيش الاسرائيلي صورا قال إنها لاستهداف مواقع في جنوبي لبنان بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد.

من جهته، نعى حزب الله 3 من مقاتليه قال إنهم "استشهدوا في جنوب لبنان".

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى حزب الله إلى 174 جراء القصف المتبادل بشكل يومي مع جيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.