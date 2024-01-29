عاجل | وزير خارجية باكستان: العلاقات الوثيقة بيننا وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة

وزير خارجية باكستان بعد لقائه نظيره الإيراني: العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة

وزير الخارجية الباكستاني: باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني بينهما

وزير الخارجية الباكستاني: احترام السيادة ووحدة الأراضي مهم للتعاون بين باكستان وإيران

وزير الخارجية الباكستاني: تم تفعيل كل قنوات الاتصال الأمنية والعسكرية مع إيران لحل كل المشكلات