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عاجل | وزير خارجية باكستان: العلاقات الوثيقة بيننا وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة
29/1/2024-|آخر تحديث: 29/1/202411:52 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
وزير خارجية باكستان بعد لقائه نظيره الإيراني: العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة
وزير الخارجية الباكستاني: باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني بينهما
وزير الخارجية الباكستاني: احترام السيادة ووحدة الأراضي مهم للتعاون بين باكستان وإيران
وزير الخارجية الباكستاني: تم تفعيل كل قنوات الاتصال الأمنية والعسكرية مع إيران لحل كل المشكلات
المصدر : الجزيرة