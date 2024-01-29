شهيد في جنين ومقاومون يتصدون لقوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة

استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة في جنين، بينما شهدت مدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية اشتباكات مسلحة.

وقال مراسل الجزيرة إن الشاب استشهد خلال تصدي فلسطينيين لقوات إسرائيلية اقتحمت بلدة اليامون غرب مدينة جنين، وذكر ناشطون فلسطينيون أن الشهيد هو ثائر نعيم.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين نفسها واعتقلت شابا في حي الهدف قبل أن تنسحب فجر اليوم، وأفاد مراسل الجزير باندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اقتحامها جنين وحصارها أحياء سكنية في المدينة.

تغطية صحفية: دمار كبير خلفته جـرافات الاحـتـلال بالقرب من دوار الحصان بمدينة جنين. pic.twitter.com/Ioh65wpxlb — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 29, 2024

وبثت منصات فلسطينية مشاهد تظهر عمليات تجريف وتخريب قامت بها جرافات عسكرية إسرائيلية للبنى التحتية في شوارع جنين، كما تظهر الصور انتشار تعزيزات عسكرية لآليات الاحتلال في أحياء عدة من مدينة ومخيم جنين.

كذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/roXAkCxrJ3 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 29, 2024

وفي شمال الضفة أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة ومخيمي بلاطة وعسكر في نابلس.

وسمع دوي إطلاق نار في مخيم بلاطة، كما أزالت جرافة عسكرية العوائق ودمرت منشآت وجرفت بعض الشوارع في المخيم.

اقتحامات واعتقالات

وفي الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين في مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم بجنوبي الضفة الغربية خلال اقتحامها للمخيم.

وانتشرت قوات راجلة من جيش الاحتلال في أزقة المخيم كما دهمت عددا من المنازل قبل أن تنسحب من المخيم.

استمرار أصوات الاشتباكات في طوباس عقب اقتحام قوات الاحتلال pic.twitter.com/GVevvYxD7v — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 28, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم قبل ذلك مدينة طوباس مما تسبب في مواجهات مسلحة، وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان إثر استهداف آلية عسكرية اسرائيلية بعبوة ناسفة.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة نحالين غرب بيت لحم من مدخلها الشمالي ونصبت حواجز في البلدة واحتجزت عددا من الشبان، كما منعت مركبات المواطنين من المرور ونشرت دورياتها في عدة مناطق وعند الشارع الرئيسي لبلدة حوسان.

كما أفاد مراسل الجزيرة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت كاحل غرب الخليل، وقال المراسل إنها دهمت عددا من منازل المواطنين.

وفي وسط الضفة، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطيني واحد على الأقل برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي أمس في قرية بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله.

وصعدت قوات لاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومذ ذاك اسشتهد ما يقرب من 400 فلسطيني واعتقل أكثر من 6 آلاف آخرين.