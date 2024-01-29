إصابة جندي إسرائيلي في حادث دهس بمدينة حيفا

قالت الشرطة الإسرائيلية في نبأ عاجل ظهر اليوم الاثنين إنها تحقق في حادثة إصابة جندي وإطلاق نار على مشتبه به في حيفا، وتجري عمليات تمشيط في الموقع.

ونقلت الأنباء عن الإسعاف الإسرائيلي في بادئ الأمر أن شخصا أصيب في محاولة طعن جرت عند مدخل قيادة البحرية الإسرائيلية في حيفا.

ثم قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المصاب جندي وإنه أصيب في عملية دهس، أعقبها قيام الأمن الإسرائيلي بإطلاق النار على شاب خرج من السيارة وهو يرفع بلطة.

⭕️صور.. من مكان إصابة جندي من جيش الاحتلال بجروح خطيرة قرب قاعدة لسلاح البحرية في حيفا قبل قليل بعد تعرضه للدهس pic.twitter.com/6AqUAcARz5 — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) January 29, 2024