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إصابة جندي إسرائيلي في حادث دهس بمدينة حيفا

الإسعاف الإسرائيلي: نقل مصاب في محاولة الطعن عند مدخل قيادة البحرية الإسرائيلية في حيفا
الحادثة وقعت في مدينة حيفا (الصحافة الإسرائيلية)
29/1/2024-|آخر تحديث: 29/1/202401:00 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت الشرطة الإسرائيلية في نبأ عاجل ظهر اليوم الاثنين إنها تحقق في حادثة إصابة جندي وإطلاق نار على مشتبه به في حيفا، وتجري عمليات تمشيط في الموقع.

ونقلت الأنباء عن الإسعاف الإسرائيلي في بادئ الأمر أن شخصا أصيب في محاولة طعن جرت عند مدخل قيادة البحرية الإسرائيلية في حيفا.

ثم أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المصاب جندي وإنه أصيب في عملية دهس، أعقبها قيام الأمن الإسرائيلي بإطلاق النار على شاب خرج من السيارة وهو يحمل فأسا.

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالات