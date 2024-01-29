حزب الله يستهدف ثكنة إسرائيلية والاحتلال يقصف بلدات بجنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني إطلاق صواريخ من طراز "بركان" استهدفت "ثكنة برانيت" الإسرائيلية، وأكد تحقيق إصابة مباشرة. وأقرت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جنديين جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه تلك الثكنة الكائنة في الجليل.

وقال حزب الله في بيان له إن مقاتليه قصفوا بصواريخ بركان ثكنة برانيت، كما قصفوا فجر اليوم موقعي حدب يارون وبركة ريشا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وكان مقاتلو حزب الله قد هاجموا أمس بصاروخين من نوع "فلق واحد" قاعدة خربة ماعر، واستهدفوا موقع الراهب ومحيط ثكنة هونين، كما قصفوا بالصواريخ تجمّعات للجنود الإسرائيليين في موقع تل شعر ومحيط موقع بركة ريشا وفي ثكنة راميم.

من جانبها شنت مقاتلات إسرائيلية 10 غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان وقصفت المدفعية محيط بلدة يارون، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية التي ذكرت أن "القصف المدفعي المعادي استهدف محيط منطقة رأس الناقورة".

وقالت الوكالة "إن أطراف بلدة عيتا الشعب والضهيرة تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي، وكذلك محيط بلدة رميش في القطاع الأوسط".