تصعيد "غير مسبوق" بجنوب لبنان وغالانت يهدد بتحرك عسكري في الشمال

شهدت الحدود الجنوبية اللبنانية، الاثنين، "تصعيدا غير مسبوق" بين حزب الله وإسرائيل، إثر استخدام الحزب اللبناني عددا كبيرا من الصواريخ الثقيلة في استهداف مواقع إسرائيلية، في المقابل هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتحرك قريب جدًا للجيش الإسرائيلي.

في لبنان أعلن حزب الله عن تنفيذه 12 عملية ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان باستخدام صاروخي "بركان" و"فلق" الإيرانيين والتي تحمل رؤوسا حربية شديدة التفجير، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال الحزب إنه قصف بصواريخ من نوع فلق جنودا إسرائيليين في محيط موقع جل العلام وفي ثكنة برانيت، كما قصف بصواريخ بركان موقعي حدب يارون وبركة ريشا وثكنة برانيت، وهاجم بالصواريخ محيط ثكنتي زرعيت وميتات ومواقع السماقة والمطلة وقلعة هونين.

وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات حول مدينة كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار.

في الأثناء أعلنت إذاعة الجيش الاسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء قصف لحزب الله اللبناني على قاعدة برانيت العسكرية في الجليل الأعلى.

قصف إسرائيلي

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف مبنيين عسكريين تابعين لحزب الله بمنطقة يارون في جنوب لبنان.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بـ"تعرض منطقة الضهور في بلدة كفركلا جنوب لبنان لقصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات الطيبة وحولا ومارون الراس ويارون، وقصفت المدفعية محيط بلدات جنوبية عدة منها الضهيرة وعيتا الشعب ومركبا والخيام وراشيا الفخار.

وأضاف مراسل الجزيرة أن أصوات المدفعية تواصلت وتخللتها انفجارات قوية أيضا بمنطقة إصبع الجليل والخليل الغربي.

كما أعلن حزب الله استشهاد 2 من عناصره في المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، لترتفع الحصيلة إلى 176 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تهديدات غالانت

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت -الاثنين- إن "الجيش الإسرائيلي سيتحرّك قريبًا جدًا عند الحدود مع لبنان.

وأبلغ الوزير جنود الاحتياط المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال، استعدادًا لعمليات مستقبلية على هذه الجبهة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي إن "احتمال نشوب حرب في الأشهر المقبلة في شمال البلد أصبح اليوم أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين 26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب الأمم المتحدة.