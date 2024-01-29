القسام تبث تسجيلا جديدا لتدمير دبابات إسرائيلية بخان يونس

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد جديدة لما قالت إنها معارك بين مقاتليها وجيش الاحتلال الإسرائيلي في غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي عرضتها قناة الجزيرة- تدمير مقاتلين من كتائب القسام دبابات إسرائيلية غرب خان يونس.

وقدم الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري قراءة مفصلة للفيديو الذي عرضته كتائب القسام، وتحدث عن 3 إصابات تمت بشكل مختلف.

وقال إن أحد المقاتلين خرج من مكان ما وركض، وكان يحتمي بجانب سور، وكان هناك من يساعده، حيث لفت انتباهه إلى وجود الهدف فقام بضربه.

وأشار إلى وجود تعاون ما بين حامل القاذف والمعني بالاستطلاع وتمرير المعلومة، مؤكدا أن المقاتل أحدث إصابة مباشرة للهدف الإسرائيلي.

وقال إن اللقطة الأولى أظهرت مقاتل القسام وهو في الشارع، أما اللقطتان الثانية والثالثة فأظهرته داخل بناية، وكان الهدف واضحا جدا وقريبا جدا.

يذكر أن غرب خان يونس تشهد معارك محتدمة بين المقاومة الفلسطينة وقوات الاحتلال.