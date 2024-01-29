الغارديان: موظفون أميركيون سيضربون عن الطعام الخميس تضامنا مع غزة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن عشرات من موظفي الحكومة الأميركية سيضربون عن الطعام يوم الخميس للتنديد بسياسة الرئيس جو بايدن الداعمة لإسرائيل، وللفت الانتباه للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتتألف المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "الفدراليون المتحدون من أجل السلام" من عشرات الموظفين الحكوميين.

وقال ممثلون عن المجموعة للغارديان إن "أعضاءها سينظمون يوم الخميس إضرابا عن الطعام ليوم واحد، ردا على استخدام إسرائيل للمجاعة كسلاح حرب عن طريق منع دخول الطعام عن قصد لقطاع غزة".

ومن المتوقع أن يحضر الموظفون الفدراليون المشاركون في الإضراب إلى مكاتبهم وهم يرتدون ملابس سوداء، أو يرتدون الكوفية أو غيرها من رموز التضامن الفلسطيني.

وأثار إضراب نظمته المجموعة ذاتها -في وقت سابق من هذا الشهر- ردود فعل قوية في واشنطن، حيث انتقد مسؤولو الأمن القومي من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) احتجاجاتهم ووصفوها بأنها "تمرد".

ويعكس الإضراب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأميركيين، بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 26 ألف شخص، وإصابة أكثر من 65 ألفا آخرين، ونزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني.

وبرزت الخلافات الداخلية في سياسة الإدارة إلى الرأي العام عندما بدأت الولايات المتحدة في زيادة إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في الحرب على غزة.