قتيل في هجوم مسلح على كنيسة باسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في اسطنبول خلال مراسم دينية اليوم الأحد.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلي (08:40 بتوقيت غرينتش) في منطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثمان، وفق وزير الداخلية التركي الذي أشار إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.

ولفت الوزير التركي إلى أن القتيل كان يشارك في المراسم. وأكد "ندين بشدة هذا الهجوم الدنيء".