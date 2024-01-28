قتيل في هجوم مسلح على كنيسة بإسطنبول

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل شخص في هجوم مسلّح على كنيسة إيطالية في إسطنبول، خلال مراسم دينية اليوم الأحد.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلي (08:40 بتوقيت غرينتش)، في منطقة ساريير في إسطنبول ونفّذه رجلان ملثمان، وفق وزير الداخلية التركي الذي أشار إلى فتح تحقيق في ملابسات الهجوم.

وأشار الوزير التركي إلى أن القتيل كان يشارك في المراسم. وأكد "ندين بشدة هذا الهجوم الدنيء".

ولم يتضح على الفور الدافع وراء الهجوم على كنيسة سانتا ماريا الرومانية الكاثوليكية.

في كانون الأول/ديسمبر الماضي أوقفت قوات الأمن التركية 32 شخصا يُشتبه بارتباطهم بأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية، كانوا يخططون لشنّ هجمات على كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية.

وكثّفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم الدولة، الذي كان قد تبنّى عددا من الهجمات الدامية في تركيا، بينها هجوم في 2017 استهدف ملهى ليليا في إسطنبول، أسفر عن مقتل 39 شخصا.