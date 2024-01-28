مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 24 بمسيّرة في الأردن

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 24 في هجوم بالأردن قرب الحدود السورية.

وأضاف المسؤولون أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أميركيون في هجمات على مصالح أميركية منذ بدء الحرب على غزة.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية الهجوم، وقالت إنه تم بطائرة مسيّرة استهدفت قاعدة في شمال شرق الأردن.

من جهته، قال الرئيس جو بايدن إن الهجوم على القوات الأميركية الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وأضاف بايدن "سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

في السياق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيد خطير.