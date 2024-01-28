مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على قاعدة بالأردن وبايدن يتوعد بالرد

أعلن الجيش الأميركي الأحد مقتل 3 من عناصره وإصابة آخرين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، بينما اتهمت واشنطن مجموعات مسلحة مدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم وتوعدت بالرد عليه.

وبينما قال مصدر في "المقاومة الإسلامية بالعراق" للجزيرة إن الجنود الأميركيين قتلوا بطائرة مسيرة هاجمت قاعدة أميريكية في سوريا انطلاقا من الأراضي السورية، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في الفصيل العراقي تبنيه المسؤولية عن الهجوم، محذرا من أنه سيكون هناك تصعيد في حال استمرت الولايات المتحدة في دعم إسرائيل.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أن 3 جنود أميركيين قتلوا وأصيب 24 في هجوم بالأردن قرب الحدود السورية، مشيرين إلى أن الطائرة المسيّرة سقطت بالقرب من أماكن سكنية في القاعدة الأميركية.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أميركيون في هجمات على مصالح أميركية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن عدد الجنود المصابين ارتفع إلى نحو 30.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي قوله إن الهجوم وقع ليلا في البرج 22، وهو موقع صغير في الأردن قرب الحدود السورية.

ونسبت وكالة "أسوشيتد برس" لمسؤول أميركي قوله إن طائرة مسيّرة كبيرة ضربت القاعدة الموجودة بالأردن على الحدود السورية، مشيرا إلى أن "القاعدة تستخدم من قبل قوات مشاركة في تقديم المشورة والمساعدة للقوات الأردنية".

وقال المسؤول إن القاعدة المستهدفة تضم قوات الهندسة والطيران والخدمات اللوجستية والأمنية الأميركية، مضيفا أن الهجوم تسبب في إصابات تتراوح بين جروح وكدمات وإصابات بالدماغ.

بايدن يتوعد

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الهجوم على القوات الأميركية في الأردن نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق.

وتوعد بايدن بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم "في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها".

وقال البيت الأبيض إن وزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان أطلعا بايدن على الهجوم صباح الأحد.

في السياق ذاته، قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي إن الهجوم على القوات الأميركية في شمال شرق الأردن نفذته جماعات مسلحة مدعومة من إيران، مضيفة أن واشنطن ستحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم، بحسب تعبيرها.

بدورها، وصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ما تعرضت له قواتها في الأردن بالتصعيد الخطير.

وفي ردود الفعل الأميركية الأخرى، دعا رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى عدم التسامح مع الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية، بينما دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى ضرب أهداف داخل إيران.

موقع متقدم

‎من جانبه، ووصف الأردن الهجوم بالإرهابي، وقال إنه استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند مبيضين إن الهجوم نُفذ بطائرة مسيرة ولم يؤد إلى أي إصابات في صفوف القوات الأردنية.

وأكد المبيضين أن الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة، بحسب تعبيره.

وكانت الحكومة الأردنية قالت في وقت سابق الأحد إن الهجوم استهدف قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية، واتهمت "مليشيات إرهابية" بتنفيذه، موضحة أن الوجود الأميركي بالقرب من الحدود الأردنية يأتي في سياق اتفاقية التعاون بين البلدين.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قالت إنها استهدفت الأحد 4 قواعد أميركية، 3 منها في سوريا وهي الشدادي بمحافظة الحسكة، والركبان، والتنف في محافظة حمص، عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية، أما القاعدة الرابعة فكانت منشأة "زفولون" البحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق بيان صادر عن الفصيل العراقي.

ومنذ بداية الحرب في غزة تصاعدت الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة، حيث قالت وزارة الدفاع الأميركية إن قواتها تعرضت في العراق وسوريا إلى 151 هجوما منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.