ساحة مستشفى ناصر بخان يونس مقابر للشهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الفلسطينيين اضطروا إلى دفن 150 شهيدا في ساحة مستشفى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس نتيجة حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي المطبق عليه.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة مساء أمس السبت "ما زال لدينا 30 شهيدا مجهولو الهوية في ثلاجة الموتى بمجمع ناصر الطبي".

ولفت القدرة إلى أن "مستشفى ناصر يواجه نقصا حادا وخطيرا في وحدات الدم، كما تم نفاد العديد من أدوية التخدير".

وأوضح أن العد التنازلي لتوقف المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي بدأ منذ 4 أيام نتيجة نقص الوقود، مشيرا إلى أن خزانات المياه في المجمع تعرضت إلى التلف والأعطال نتيجة سقوط الشظايا ونيران المسيّرات الإسرائيلية، مما أدى إلى تسرب المياه للمباني -بما في ذلك قسم العناية المركزة- وتسبب في نقص المياه بمركز غسيل الكلى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس السبت أن حصيلة الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة ارتفعت إلى 26 ألفا و257 شهيدا و64 ألفا و797 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.