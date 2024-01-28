الاحتلال يعلن إصابة 2765 عسكريا منذ بداية حرب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية، في حين أكد مراسل الجزيرة نقل عدد من المصابين العسكريين الإسرائيليين برا بعد إصابتهم في معارك شمال القطاع.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب إلى 2765، من بينهم 1273 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال جيش الاحتلال إن 397 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك قطاع غزة، من بينهم 39 جريحا إصاباتهم خطيرة.

فيما توصف إصابات 239 ضابطا وجنديا بالمتوسطة وجروح 119 آخرين بالطفيفة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك وسط اشتداد المعارك بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال اليوم في شمال غزة، الذي كانت إسرائيل أعلنت سيطرتها عليه.

وكان تقدير لوزارة الدفاع الإسرائيلية -نشر سابقا- توقع أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في غزة، إلى 12 ألفا و500 جندي.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن قبل يومين أن حصيلة قتلاه بلغت 2748 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منهم 1258 قتيلا منذ بدء الهجوم البري.

يشار أيضا إلى أن إسرائيل تتكتم على خسائرها الحقيقية في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وسط تسريبات من مستشفيات إسرائيلية تفيد بأنها تستقبل أعدادا أكبر مما يعلن عنه من المصابين.