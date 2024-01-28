اعتقالات واسعة بالضفة ومواجهات بين المقاومة والاحتلال في جنين وطوباس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، اليوم الأحد، طالت عشرات الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، في حين اندلعت مواجهات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في جنين وطوباس.

وقالت وسائل إعلام محلية إنها أحصت حتى الآن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ22 فلسطينيا، بينهم امرأة وطفل جريح إضافة لأب وأبنائه الأربعة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- إنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدات والمدن الفلسطينية، ودهمت المنازل ودمرت محتوياتها، واعتدت على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب، في حين شملت الاعتقالات محافظات جنين والخليل ونابلس وبيت لحم ورام الله وقلقيلية والقدس المحتلة.

وأكد البيان أن عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية ارتفع إلى 6 آلاف و330 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

#شاهد | آثار الخراب في منزل اقـتحمته قوات الاحتــ.ــلال في جـنين فجر اليوم. pic.twitter.com/NmiBuFODNN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 28, 2024

مواجهات

وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في قرية شمال غربي مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأضاف أنها اقتحمت أيضا بلدة بيت كاحل غرب الخليل، ودهمت عددا من المنازل، بالإضافة إلى اقتحامها بلدة حوسان وبلدة نحالين غرب بيت لحم من مدخلها الشمالي.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين بعد اعتقال شاب فلسطيني من حي الهدف.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مدينة ومخيم جنين، ودوت صفارات الإنذار بعد اكتشاف قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى حي الهدف، وتحصنت داخل منزل وسط اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

عاجل| اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين وتعزيزات عسكرية بعد تسلل قوة خاصة في مخيم جنين pic.twitter.com/Gji3jnVpQG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 28, 2024

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبَد جنوب غربي جنين، وسط إطلاق نار، ومواجهات مع شبان البلدة.

وقد اندلعت اشتباكات قوية بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تخللها إلقاء عبوات ناسفة محلية الصنع، عقب اقتحام جنود وآليات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، ودهمت عدة أحياء، وفرضت حصارا عليها.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- أنها استهدفت حاجز بيت فوريك شرق نابلس بوابل كثيف من الرصاص فجر أمس السبت.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، عقب اقتحام أحياء في مدينة طوباس. وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان إثر استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.