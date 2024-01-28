أبرز تطورات اليوم الـ114 من الحرب الإسرائيلية على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره بحق الفلسطينيين في اليوم الـ114 للعدوان على غزة، بينما تتوالى الدعوات والمبادرات الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 38 مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 350 مدنيا خلال الـ48 ساعة الماضية، في حين يضغط الغرب من أجل وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث أعلنت 9 دول تعليق تمويلها للوكالة في ضوء اتهامات إسرائيلية لعدد من موظفيها.

معارك ضارية

تتواصل المعارك بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها دمرت 11 آلية عسكرية إسرائيلية بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة.

وأضافت القسام أنها دكت مقرات القيادة الميدانية لقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال 6 مرات، واستولت على 8 طائرات مسيرة إسرائيلية من طرازات مختلفة.

كما قالت سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود إسرائيليين في محاور التقدم بمدينة خان يونس.

إصابة 2765 عسكريا إسرائيليا

أعلن جيش الاحتلال إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب إلى 2765، من بينهم 1273 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

انسحاب لواءين إسرائيليين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانسحاب اللواءين الرابع والـ55 من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما هناك.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن اللواء الرابع احتياط المعروف باسم "كرياتي" أنهى مهمته في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وغادرها الليلة الماضية.

اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة، اليوم الأحد، طالت عشرات الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بينما اندلعت مواجهات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في جنين وطوباس.

وقالت وسائل إعلام محلية إنها أحصت حتى الآن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ22 فلسطينيا، بينهم امرأة وطفل جريح إضافة لأب وأبنائه الـ4.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- إن عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية ارتفع إلى 6 آلاف و330 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

إعلان معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم منطقةً عسكريةً مغلقةً، مع استمرار تظاهر عشرات الإسرائيليين قرب المعبر لليوم الرابع على التوالي، ومنعهم للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين عرقلوا لليوم الرابع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم.

غارات على جنوب لبنان

أفاد مراسل الجزيرة، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بشن طيران جيش الاحتلال غارتين على بلدتي زبقين وحولا جنوبي لبنان، دون ورود أنباء فورية عن سقوط قتلى أو جرحى.

وكان حزب الله قد أعلن أمس تنفيذه 7 عمليات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، وقال الحزب إنه استهدف بالصواريخ جنودا إسرائيليين في محيط ثُكنة شوميرا، ومحيط موقعي جَل العْلام والعبّاد، وثكنة دوفيف إضافة إلى قاعدة خربة ماعر.

مقتل 3 جنود أميركيين بمسيّرة في الأردن

أعلن الجيش الأميركي -اليوم الأحد- مقتل 3 من عناصره وإصابة العشرات في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، في حين نفت عمّان أن يكون الهجوم وقع داخل أراضيها.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أميركيون في هجمات على مصالح أميركية منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

محاولة جديدة لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي -غدا الاثنين- على مقترح لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قدمه زعيم المعارضة يائير لبيد، وهي المحاولة الثانية خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن حزب "هناك مستقبل" سيطرح غدا بالكنيست اقتراحا بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو، ونقلت عن بيان للحزب أن الاقتراح يأتي على وقع قرار الحكومة طرح ما وصفها بالميزانية "المخزية" للتصويت.

كما أعلنت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" في الكنيست الإسرائيلي، أنها ستقدم، الاثنين، اقتراحا لحجب الثقة عن الحكومة، يدعو لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل أسرى وإطلاق مسار سياسي نحو عملية سلام.

تسليح أميركا لإسرائيل

قال البيت الأبيض إن سياسته تجاه إسرائيل لم تتغير، وذلك بعد تقرير نشرته شبكة "إن بي سي" جاء فيه أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ناقشت إيقاف أو إبطاء بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص العملية العسكرية في غزة.

مظاهرات بأميركا وأوروبا

تظاهر الآلاف -اليوم الأحد- في فرنسا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وبلغاريا والولايات المتحدة تضامنا مع فلسطين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي الولايات المتحدة، نصب المتظاهرون الخيام أمام منزل وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ولاية فيرجينيا، وطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر المتظاهرون في فيرجينيا أن الولايات المتحدة مسؤولة عن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية في غزة لأنها تستمر بدعمها، وقالوا إن بلينكن متواطئ على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بغزة.

عرض جديد لوقف إطلاق النار

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنه قدّم عرض جديد لحماس وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مصريين أن العرض قدّم من الدول التي تلعب دور الوساطة بين الجانبين، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وأضافت الصحيفة أن العرض الجديد يتضمن وقف الهجمات الإسرائيلية لـ6 أسابيع كمرحلة أولى من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.