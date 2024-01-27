مشاهد جديدة للمعارك بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في خان يونس

بثت قناة الجزيرة اليوم مشاهد جديدة حصلت عليها للمعارك بين كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد مقاتلين من كتائب القسام وهم يستهدفون آليات للجيش الإسرائيلي في محاور مدينة خان يونس.

وظهر في الفيديو الذي بثه الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام طائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها.

وفي تعليقه على الفيديو، قال الخبير العسكري والإستراتيحي اللواء فايز الدويري إن دبابات الاحتلال توجد داخل أزقة؛ وهو ما يعني أن حرية حركتها محدودة، وبالتالي تصبح هدفا سهلا للمقاومة، مؤكدا أن أسلحة المقاتلين ليست موجهة حراريا ولا بالليزر؛ بل هي موجهة بالنظر فقط.

وبخصوص طائرة "الدرون"، أكد الدويري أنها ليست الأولى التي يتم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أنها طائرات تحمل كاميرات متطورة جدا، وتقدم صورا ثلاثية الأبعاد وتغطي منطقة واسعة، ومنها ما هو انتحاري حتى ضد الأفراد.