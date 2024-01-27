كريم خان يصل تشاد لزيارة معسكرات اللاجئين السودانيين

أكدت مصادر للجزيرة نت وصول مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان -أمس الجمعة- إلى العاصمة التشادية نجامينا لزيارة معسكرات اللاجئين السودانيين الفارين من مذابح الجنينة غرب دارفور قبل أن يقدم تقريره الاثنين المقبل إلى مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن يعرض كريم خان رسميا على مجلس الأمن -الاثنين- نص التقرير الذي أعدته المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة بإقليم دارفور.

ووفق شهود قدّموا إفاداتهم لمحققين من الجنائية الدولية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو/تموز الماضي، وأغلبها كان بمدينة أدري التي استقبلت آلاف الفارّين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت -بجانب قضايا أخرى- مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس الهوية العرقية.

وكان كريم خان أعلن، في 13 يوليو/تموز الماضي، أن الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن "جرائم حرب" في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها.

وتشهد دارفور منذ اندلاع الحرب بالسودان في أبريل/نيسان الماضي هجمات متتالية من قبل قوات الدعم السريع وقبائل موالية لها، أسفرت عن نزوح الآلاف إلى تشاد.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يشهد السودان حربا طرفاها الجيش والدعم السريع خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.