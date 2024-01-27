شرطة نيويورك توقف متظاهرين نددوا بالحرب على غزة

أوقفت الشرطة الأميركية أمس الجمعة ما لا يقل عن 8 متظاهرين كانوا يشاركون باحتجاج نظم في نيويورك ضد الحرب الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لها.

وذكرت منظمة "في حياتنا" -وهي إحدى الجماعات المنظمة للمظاهرة- على منصة إكس أن رئيستها نردين كسواني كانت بين المحتجزين، قبل أن يتم إطلاق سراحها، فيما بقي عدد آخر من المتظاهرين قيد الاحتجاز.

وردد مشاركون في المظاهرة -التي استمرت لساعات- شعارات تؤكد على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأن الرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته قدما الدعم المالي والعسكري لها.

كما شارك في المظاهرة العديد من سكان نيويورك اليهود الرافضين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مواطنون أميركيون شاركوا في المظاهرة إنهم يعتقدون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تحولت إلى إبادة جماعية واضحة.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت نيويورك ومدن أخرى في الولايات المتحدة والعالم مظاهرات حاشدة منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اليوم 26 ألفا و257 شهيدا و64 ألفا و797 مصابا -معظمهم أطفال ونساء- وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.