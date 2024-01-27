سفينة تجارية تتعرض لهجوم قبالة صلالة بسلطنة عمان

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم السبت تعرض سفينة تجارية لهجوم في بحر العرب، وأكدت أن السفينة وطاقمها في أمان.

وقالت الشركة البريطانية إن مسلحين على متن زورق صغير تبادلوا إطلاق النار مع فريق أمني على متن سفينة تنقل بضائع بعد أن اقتربوا منها بشكل مريب.

وأوضحت أن الزورق اقترب من الناقلة مسافة 300 متر قبل أن يعود إلى السفينة التي انطلق منها، وأن الحادث وقع على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.

من جهتها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث يتعلق بقارب صغير وسفينة تجارية على بعد 780 ميلا بحريا شرقي حافون بالصومال.

وأوضحت الهيئة أن الزورق اقترب لمسافة 300 متر من الناقلة، مشيرة إلى أن الفريق الأمني الموجود على متن السفينة أطلق طلقات تحذيرية وتراجع الزورق بعد تبادل لإطلاق النار.

يذكر أن المنطقة الممتدة من خليج عدن إلى بحر العرب وحتى المحيط الهندي شهدت عمليات استهدفت سفنا على الطريق التجاري البحري الدولي، بالتزامن مع الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وهو ما أثار علامات استفهام حول الجهة التي تقف وراء تلك العمليات.

وقد تبنى الحوثيون العديد من العمليات التي استهدفت سفنا إسرائيلية أو لها علاقة بتل أبيب، لكن عمليات مماثلة سواء في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب لم تتبنها أي جهة.