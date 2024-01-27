رئيس مجلس القيادة اليمني يدعو لتدمير قدرات الحوثيين

رأى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن الضربات الأميركية والبريطانية على مواقع جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن لن تكون حلا للوضع الحالي في البحر الأحمر.

وقال العليمي للصحفيين في الرياض اليوم السبت إن "العمليات الدفاعية ليست الحل، الحل هو القضاء على قدرات الحوثيين العسكرية".

وأضاف أن "الحل هو شراكة مع الحكومة الشرعية للسيطرة على هذه المناطق واستعادة مؤسسات الدولة".

وردّا على سؤال عما إذا كان اليمن يسعى إلى دعم عسكري أميركي وسعودي للقيام بعمليات عسكرية برية للقضاء على الحوثيين، قال العليمي "نحن نطالب بذلك كل يوم وكل شهر وكل سنة".

وتابع "نحن نريد الدعم للحكومة الشرعية ليس من أجل الحرب… بل لكي تجبر الحوثيين على أن يأتوا إلى الحوار".

وجاءت تصريحات العليمي بعدما شنت القوات الأميركية فجر اليوم ضربات جديدة في اليمن عقب استهداف الحوثيين سفينة نفطية بريطانية بالصواريخ في خليج عدن، مما أدى لاشتعال النار فيها.

ويستهدف الحوثيون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها عند مرورها بالبحر الأحمر، نصرة للمقاومة في غزة. ودفع ذلك العديد من شركات الشحن الكبرى إلى تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر.

وبدأت القوات الأميركية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري شن سلسلة ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن، وانضمت إليها القوات البريطانية.

وعلى إثر هذه الضربات، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت أهدافا مشروعة.