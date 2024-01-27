رئيس جنوب أفريقيا: قرار محكمة العدل ضد إسرائيل خطوة على طريق العدالة

أشاد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب الحرب في قطاع غزة، ووصفه بأنه خطوة على طريق العدالة، وتوقع أن تلتزم إسرائيل بالحكم.

وقال رامافوزا في خطاب إلى الأمة مساء الجمعة "نحن في جنوب أفريقيا لن نقف موقف المتفرجين السلبيين ونشاهد الجرائم التي كانت ترتكب ضدنا تحدث في أماكن أخرى"، في إشارة إلى الانتهاكات التي كانت ترتكب بحق السود في جنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.

وأضاف "نتوقع من إسرائيل، باعتبارها دولة تصف نفسها بأنها ديمقراطية وتحترم سيادة القانون، أن تلتزم بهذه الإجراءات".

وشاهد رامافوزا، وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية الشهيرة، وقائع نظر الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مع زملائه من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في تجمع خارج جوهانسبرغ.

وغنّى مسؤولو الحزب ورقصوا بعد قراءة حكم محكمة العدل الدولية.

وفي تجمع آخر في كيب تاون، عبّر مسؤولو الحزب عن سعادتهم بقرار المحكمة.

وقال جوستين دي ليند، المسؤول في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في كيب تاون، لرويترز "لقد اتخذنا الخطوة الأولى لإنهاء العنف (..) ضد الشعب الفلسطيني البريء. نحن سعداء للغاية بالحكم".

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في وقت تشن فيه حربا مدمرة على قطاع غزة.

لكن المحكمة لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار، ولم تبت في أمر الإبادة الجماعية في غزة، الذي كان محور الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. وقد يستغرق إصدار مثل هذا الحكم سنوات.

ويمثل رفع هذه الدعوى أمام محكمة العدل الدولية انتصارا دبلوماسيا كبيرا لجنوب أفريقيا، التي دأبت على الدفاع عن القضية الفلسطينية، وشبهت معاناة الفلسطينيين بما تعرض له شعبها من اضطهاد في ظل نظام الفصل العنصري، وهي مقارنة ترفضها إسرائيل بشدة.