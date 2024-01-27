حزب الله يقصف 4 مواقع إسرائيلية ويحقق إصابات

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي جنوب موقع العباد وتجمع آخر في محيط موقع جل العلام العسكري بصواريخ "بركان"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف الحزب أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي أيضا في محيط ثكنة دوفيف، وقاعدة خربة ماعر.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة الجليل الأعلى للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من جنوب لبنان.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولا وأطراف البلدات المتاخمة للخط الأزرق من بلدة الناقورة صعودا حتى بلدتي رامية وعيتا الشعب.

وأضافت الوكالة أن رشاشات الجيش الإسرائيلي الثقيلة أطلقت النار في اتجاه الأحراش المتاخمة للخط الأزرق في أطراف بلدات الناقورة ويارين والبستان وأم التوت وعلما الشعب.

بالمقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط 4 صواريخ من جنوب لبنان في مستوطنة شلومي بالجليل الأعلى، دون وقوع إصابات أو أضرار.

أتى ذلك بعد إعلان حزب الله أمس الجمعة مقتل 4 من عناصره في المواجهات الحدودية مع الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان.

وكان حزب الله أعلن أمس أيضا استخدام صواريخ "فلق 1" للمرة الأولى لقصف مواقع إسرائيلية عسكرية، وهي من عيار 240 مليمترا، ويصل مداها إلى 10.5 كيلومترات، وتحمل رؤوسا حربية شديدة التفجير دون شظايا.

وتهدد سلطات الاحتلال بتوجيه ضربة قوية إلى حزب الله في حال لم ينسحب من الحدود مع شمال إسرائيل.