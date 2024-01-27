حزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره وتنفيذه 9 هجمات على مواقع إسرائيلية

أعلن حزب الله مقتل 4 من مقاتليه جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت ليف جنوبي لبنان، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف بنيات تحتية عملياتية كان يقيم فيها عناصر من الحزب في بلدة بيت ليف، ومبنى عسكريا في قرية دير في جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلا يقع في قرية بيت ليف بجنوبي لبنان، وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا مجموعة من القرى اللبنانية القريبة من حدودها.

كما أغارت مقاتلات إسرائيلية على بلدة عيترون، وتعرض محيط بلدات كفرشوبا وراشيا الفخار والهبارية ومركبا وحولا وعيتا الشعب وحانين ومنطقة وادي حامول إلى قصف مدفعي إسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه أسقط "هدفا مشبوها" بالبحر المتوسط قبالة ساحل رأس الناقورة على الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمّر ما وصفه بمَدْرج ومنشآت لمطار عسكري سري يقع على عمق 20 كيلومترا داخل لبنان، مخصص لإطلاق المسيرات وخاص بحزب الله والفصائل الإيرانية.

استهداف تجمعات إسرائيلية

وجاء القصف والغارات الإسرائيلية بعد إعلان حزب الله تنفيذه 9 عمليات على مواقع وتجمعات للقوات الإسرائيلية، وقال إنه قصف مرتين بصواريخ من نوعي "فلق واحد" وكاتيوشا ثكنة معاليه غولان الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، واستهدف تجمعات للجنود قرب قلعة هونين، وقصف بصواريخ بركان تلة الكوبرا وثكنة زرعيت، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله استهداف جنود إسرائيليين في محيط مستوطنة المطلة، وقصف مبنى في مستوطنة أفيفيم.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، كما دوت في منطقة عرب العرامشة للمرة الرابعة خلال ساعة.

وقبل ذلك أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 8 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وعلى وقع حرب مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين.