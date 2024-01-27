أبرز تطورات اليوم الـ113 من الحرب الإسرائيلية على غزة

في اليوم الـ113 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتكب الاحتلال 18 مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 170 شهيدا، وبينما تستمر المعارك العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الشمال الغربي لمدينة غزة بثت كتائب القسام مقطع فيديو جديدا لعملياتها ضد الاحتلال في معارك خان يونس.

مجازر جديدة

قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين.

وبذلك ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 26 ألفا و257 والمصابين إلى 64 ألفا و797.

في الأثناء أفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة.

وقال المراسل إن الاشتباكات يصاحبها قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة.

فيديو جديد

وبثت قناة الجزيرة مشاهد جديدة حصلت عليها للمعارك بين كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد مقاتلين من كتائب القسام وهم يستهدفون آليات للجيش الإسرائيلي في محاور مدينة خان يونس، وظهر في الفيديو الذي بثه الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام طائرة "درون" إسرائيلية تم الاستيلاء عليها.

رسالة لعائلات الأسرى

ونشرت كتائب القسام رسالة جديدة خاطبت فيها عائلات الأسرى الإسرائيليين بأنه إذا استمرت حكومة بنيامين نتنياهو في الحرب على غزة فعليهم أن يتوقعوا خبر مقتل جميع الأسرى بغارات جيشهم.

خسائر الاحتلال

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الأمل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت برشقة صاروخية وقذائف هاون خط إمداد وسير آليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قالت في وقت سابق إنها استهدفت دبابة وناقلة جند إسرائيليتين غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أكدت أنها استهدفت دبابة ميركافا وناقلة جند إسرائيليتين بقذائف "آر بي جي"، غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

قضية الأونروا

أعلنت كل من بريطانيا وفنلندا تعليق التمويل مستقبلا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

في الأثناء استنكرت حركة "حماس" إنهاء وكالة الأونروا عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في الهجوم الذي نفذته المقاومة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غلاف قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا أمس فتح تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، لتعلن على إثرها الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا تعليق تمويلاتها للوكالة الأممية مؤقتا.

في المقابل رحبت إسرائيل بقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقال إن الوكالة لن تكون جزءا من اليوم التالي للحرب.

اعتقالات الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ صباح الجمعة وحتى صباح السبت 20 مواطنا في الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية وفجر السبت اقتحامات جديدة شملت قلقيلية ونابلس وأريحا ورام الله.

خطة بريطانية

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن اقتراح الحكومة البريطانية خطة من 5 نقاط لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل، وأوضحت أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ناقش خلال هذا الأسبوع الخطة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطة بريطانيا تقضي بوقف الأعمال العدائية والإفراج عن الرهائن والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، كما تقضي بتحديد أفق سياسي لتأسيس دولة فلسطينية وتشكيل حكومة كفاءات تدير الضفة وغزة.

وتتضمن الخطة البريطانية اقتراحا بخروج قادة حماس من غزة إلى دولة أخرى.

جبهة لبنان

قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي استهدف بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان بغارتين، بينما أكد حزب الله استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا المحتلة بصاروخ "فلق"، وأشار إلى تحقيق إصابات مباشرة.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف "التجهيزات التجسسية في موقع الناقورة البحري بالأسلحة المناسبة"، وأكد تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط 3 مواقع عسكرية قرب الحدود قبالة جنوبي لبنان وحقق فيها إصابات مباشرة.

البحر الأحمر

أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن غارات أميركية وبريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية قالت إنها دمرت صاروخا مضادا للسفن كان الحوثيون يستعدون لإطلاقه في البحر الأحمر فجر السبت.

وذكرت أيضا أن الصاروخ كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية بالمنطقة.