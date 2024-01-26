مسيرات في مدن عربية باليوم 112 من العدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت مدن عربية -اليوم الجمعة- مسيرات لنصرة أهالي غزة وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 112 يوما.

فقد شهدت العاصمة العراقية -ظهر اليوم- مسيرة لنصرة الشعب الفلسطيني ولدعم عملية طوفان الأقصى خرجت بدعوة من ائتلاف الرافدين لنصرة الأقصى، وانطلقت بعد صلاة الجمعة من جامع البراق في منطقة الغزالية ببغداد باتجاه جامع أم القرى وهو أحد أكبر مساجد العاصمة، حيث ندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

كما طالب متظاهرون أردنيون بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك خلال مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان تحت عنوان "حصار غزة أميركي بأيدٍ عربية".

وشدد المتظاهرون -الذي يواصلون احتجاجاتهم في المملكة نصرة لقطاع غزة رغم الأحوال الجوية الصعبة- على ضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى أهل غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وقد مضى على معاناتهم 112 يوما.

وندد متظاهرون يمنيون في مدينة تعز باستمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وطالبوا -خلال وقفة احتجاجية في ساحة الحرية- بإنهاء جرائم الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت كارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 مليون شخص، أي أكثر من 85% من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا.