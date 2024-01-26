قصف جوي لمواقع الدعم السريع واشتباكات بغرب كردفان

أفادت مصادر للجزيرة بأن سلاح الجو السوداني قصف مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وولايتي غرب كردفان وشرق دارفور، كما شهدت بعض المدن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وقالت المصادر المحلية إن القصف استهدف حيي الفردوس جنوبي الخرطوم والطائف جنوب شرقها.

كما أفادت مصادر محلية بمدينة "بَابَنوسة"، وهي واحدة من أبرز مدن ولاية غرب كردفان غربي البلاد، بشن غارات جوية على مواقع الدعم السريع غربي المدينة.

وتزامنت الغارات، وفق المصادر، مع اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة في المدينة التي تشهد لليوم الخامس على التوالي معارك عنيفة.

وأكدت المصادر أن الجيش السوداني ما زال مسيطرا على مقر قيادة "الفرقة 22″، التابعة له بالمدينة، في حين تنتشر قوات الدعم بعدد من الأحياء الطرفية للمدينة.

غارات في الضعين

في الاثناء، ذكرت مصادر محلية أن طيران الجيش شن غارات على مواقع لقوات الدعم السريع بمدينة الضِعين، عاصمة ولاية شرق دارفور غربي البلاد.

واستهدف القصف الجوي قوات الدعم السريع بمقر "الفرقة 20" التابعة للجيش سابقا التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ أشهر.

في سياق متصل، اتهمت قوات الدعم السريع، في بيان مقتضب بصفحتها على منصة "إكس" ما سمتها "مليشيا قائد الجيش عبد الفتاح البرهان" بتنفيذ غارة جوية على مدينة الضعين قالت إنها دمرت مؤسسات حكومية ومساجد ومنازل مواطنين، حسب البيان.

وخلف القتال الجاري في السودان منذ 15 أبريل/نيسان الماضي أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، كما تسبب في فرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم، ولجؤوا داخل السودان وخارجه، وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.