حماس: واشنطن تضغط لإفلات إسرائيل من الإدانة بارتكاب إبادة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ادعاء الخارجية الأميركية بأن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، معتبرة هذه التصريحات "محاولة أميركية مفضوحة للضغط من أجل إفلات إسرائيل من الإدانة".

وفي بيان نشره عزت الرشق القيادي في حماس، فجر اليوم الجمعة، عبر منصات الحركة الرسمية، قال إن "ادعاء الخارجية الأميركية بأن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، وبأن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين حماس وحكومة العدو الصهيوني؛ هي محاولة أميركية مفضوحة ومرفوضة باستباق قرار محكمة العدل الدولية".

وأضاف أن "التصريحات الأميركية من شأنها الضغط من أجل إفلات إسرائيل من الإدانة، لارتكابها مجازر وإبادة جماعية لا تزال مستمرة حتى اللحظة بدعم وشراكة أميركية كاملة".

وفي السياق، أدان الرشق الموقف الأميركي تجاه الممارسات الإسرائيلية بغزة، موضحا أن "واشنطن لا تزال ترفض وقف العدوان على غزة، بمنعها مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني" ولفت إلى استمرارها "تزويد الاحتلال بالسلاح والذخائر لقصف النساء والأطفال".

وأضاف أن "موقف واشنطن يجعل منها طرفا منحازا وشريكا في جرائم القتل، ولا يحق لها أن تتكلم عن القيم والأخلاق وعن القوانين الدولية التي تنتهكها في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع".

لا أساس

وكانت الخارجية الأميركية قد قالت -في بيان- إنه "لا أساس للادعاءات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية" مشيرة إلى أنها لن تستبق قرار محكمة العدل الدولية.

كما عبّرت عن توقعاتها بأن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي واتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين.

وتحدثت الخارجية الأميركية -في البيان- عن انعدام ما أسمته "أي تكافؤ أخلاقي بين جماعة حماس وحكومة إسرائيل".

وقد بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -هاتفيا- مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، النزاع في غزة بما في ذلك الحاجة لحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية.

وقال البيان الأميركي إن الوزيرين بحثا أيضا العمل من أجل سلام إقليمي دائم يضمن أمن إسرائيل والدفع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتأتي هذه المواقف قبيل قرار مرتقب، في وقت لاحق الجمعة، لمحكمة العدل الدولية، بشأن طلبات التدابير المؤقتة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة، خلال حربها المستعرة على غزة.