الكويت تحبط عملية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الخميس عن تمكن الأجهزة الأمنية ممثلة في جهاز أمن الدولة من إحباط مخطط لخلية إرهابية، كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلان الأمني، في بيان صحفي، تمكن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون إلى تنظيم إرهابي.

وقالت إنه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.