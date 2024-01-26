العدل الدولية: لا رد للدعوى ضد إسرائيل

قالت محكمة العدل الدولية إن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، إن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.

وأكدت المحكمة "لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل".

وقالت إنها أخذت بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، مشيرة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.