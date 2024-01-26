استطلاع: شعبية غانتس تتزايد على حساب نتنياهو

أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف الإسرائيلية تصاعد شعبية الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس وحزبه "الوحدة الوطنية"، واعتقاد 32% فقط من الإسرائيليين بأن بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة للحكومة.

كما خلص الاستطلاع إلى أن 52% من الإسرائيليين يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء.

وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "لازار" أنه في حالة إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم، سيحصل حزب الوحدة الوطنية على 40 مقعدا بالكنيست الإسرائيلي، مقارنة مع 12 مقعدا يمتلكها حاليا.

أما حزب الليكود فسيحصل على 16 مقعدا مقارنة مع 32 يمتلكها حاليا، فيما سيحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة بزعامة يائير لبيد على 13 مقعدا، مقارنة مع 24 مقعدا حاليا من مقاعد الكنيست الـ120.

وقالت معاريف إنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة، ستحصل على 71 مقعدا فيما ستحصل الأحزاب المؤيدة له على 44 مقعدا.

ويضم المعسكر المؤيد لنتنياهو إضافة إلى حزبه الليكود، أحزاب شاس، ويهودوت هتوراه، والقوة اليهودية، والصهيونية الدينية.

أما المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو الحكومة فيضم أحزاب الوحدة الوطنية، وهناك مستقبل، وإسرائيل بيتنا، وميرتس، والقائمة العربية الموحدة.

ويلزم تشكيل الحكومة في إسرائيل الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل بالكنيست.

يشار إلى أن نتنياهو يواجه انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية تعثر حربه المتواصلة على غزة وأزمة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع وفشله في التوصل لأي مسار يضمن عودتهم أحياء إلى إسرائيل.