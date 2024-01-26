استخراج شظية بوزن كيلو من كتف مصاب في غزة

تمكن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة من إخراج شظية بوزن كيلوغرام من كتف رجل فلسطيني بعمر 60 عاما.

وقال الطبيب الفلسطيني جمال عياد إن الطاقم الطبي في مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس حدثنا عن مصاب كان يشكو من جرح عميق في أعلى الظهر مع اشتباه بوجود جسم غريب داخل جسده.

وبعد عمل الفحوص والأشعة اللازمة قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية لاستخراج الجسم الغريب.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر الفلسطيني حجم الشظية الكبير، التي أصيب بها المسن الفلسطيني في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتكللت العملية التي قام بها الطاقم الطبي في المستشفى بالنجاح، رغم شح الإمكانيات الطبية المتوفرة، واستمرار حصار الاحتلال واستهدافه لمحيط المستشفى.

⭕️الطبيب جمال عياد في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خانيونس يحدثنا عن نجاح الطاقم الطبي بإجراء عملية جراحية لمصاب يبلغ 60 من عمره، حيث تم إخراج شظية من كتفه يبلغ وزنها حوالي 1 كيلو غرام.

وتكللت العملية بالنجاح 🙏رغم شح الإمكانيات الطبية المتوفرة و استمرار حصار الاحتلال واستهدافه… pic.twitter.com/YxWLUgTjeC — PRCS (@PalestineRCS) January 25, 2024

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال -في بيان أمس الخميس- إن قوات الاحتلال تواصل استهداف مستشفى الأمل في خان يونس لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف أن قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال كامل منذ ظهر الأربعاء في محيط المستشفى، وتمنع حركة طواقم الإسعاف من المستشفى وإليه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس 25 ألفا و900 شهيد، و64 ألفا و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.