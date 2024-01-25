واشنطن وبغداد بصدد بحث إنهاء الوجود العسكري الأميركي بالعراق

نقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة والعراق بصدد بدء محادثات تهدف لإنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية.

وقالت 3 مصادر إن الولايات المتحدة أسقطت بهذه الخطوة شروطا مسبقة بأن توقف فصائل عراقية مسلحة مدعومة من إيران الهجمات عليها أولا.

وأكد مصدران أن الولايات المتحدة نقلت استعدادها لبدء المحادثات إلى الحكومة العراقية في رسالة سلمتها السفيرة الأميركية بالعراق آلينا رومانوسكي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأربعاء.

وذكرت الوزارة أنها استلمت رسالة مهمة، وأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيدرسها بعناية.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة والعراق قريبا محادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأميركي في البلاد.

وأصبحت المحادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأميركي الآن أكثر إلحاحا وسط عدم الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع، ووسط الدعوات العلنية المتزايدة من قبل الحكومة العراقية للولايات المتحدة لسحب قواتها من البلاد.

ومن المتوقع أن تستغرق المحادثات عدة أشهر إن لم يكن أكثر، غير أن نتيجتها ليست واضحة، وأن انسحاب القوات الأميركية ليس وشيكا.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق لتقديم المشورة والمساعدة لقواته لمنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية مجددا بعدما سيطر على مساحات شاسعة من البلاد في عام 2014 قبل أن يهزمه الجيش العراقي.