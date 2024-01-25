قطر وبريطانيا ترسلان مساعدات مشتركة إلى غزة

أشرفت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لولوة الخاطر ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يزور الدوحة، في قاعدة العديد الجوية في قطر على إرسال مساعدات مشتركة إلى قطاع غزة، تشمل مواد غذائية وطبية وخياما للإيواء.

وقالت الوزيرة القطرية إن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

وتأتي زيارة كاميرون ضمن جولة إقليمية لدول عدة يبحث خلالها زيادة دخول المساعدات للقطاع، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار.

دولة قطر والمملكة المتحدة ترسلان أول شحنة مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة 🔗لقراءة المزيد: https://t.co/nC914bhnyL#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/7WprikFnDX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 25, 2024

كما تأتي الزيارة في إطار التعاون الإستراتيجي بين قطر والمملكة المتحدة في القضايا التنموية والإنسانية.

يذكر أن المساعدات التي أرسلتها قطر إلى قطاع غزة منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقدر بنحو 2090 طنا.