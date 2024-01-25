عبر الجزيرة نت.. الطفل الغزي رمضان أبو جزر يبعث برسالة للعالم

"حسوا فينا احنا أطفال ومش من حقنا هيك نعيش".. بهذه العبارات وجّه الطفل الغزي رمضان أبو جزر رسالته للعالم عبر الجزيرة نت، مطالبا بتحرك الضمائر ووقف "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على أهالي غزة منذ أكثر من 110 أيام ومعاناة الأطفال في القطاع بسبب العداون الإسرائيلي.

وتحدث رمضان عن حياته كيف كانت قبل الحرب، وكيف أصبحت بعد أن تشرد هو وعائلته -كأغلب سكان قطاع غزة- من بيوتهم، قائلا "قبل الحرب كنا نروح على المدرسة نتعلم واليوم مدرستي قصفها الاحتلال"، وأضاف "كنا نفرح لنزول المطر، والآن صرنا نخاف من حبات المطر لأنها تسبب الضرر لنا".

وعُرف الطفل رمضان أبو جزر بنشره مقاطع فيديو تحمل رسائل مطمئنة للعالم رغم الحرب المستمرة على غزة، باعثا الأمل في نفوس متابعين له من جميع أنحاء العالم، خاصة الأطفال منهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى أمس الأربعاء أكثر من 25 ألفا و700 شهيد، و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.