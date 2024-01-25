سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية بخان يونس والقسام تدمر دبابتي ميركافا

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتزامن ذلك مع استهداف كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- دبابتين من نوع ميركافا.

وأوضحت سرايا القدس أن الاشتباكات مع قوات الاحتلال استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والثقيلة، ودارت في غرب خان يونس وجنوبها.

وبثت سرايا القدس مشاهد من استهداف آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب مدينة خان يونس.

من جانبها، أكدت كتائب القسام استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" غرب خان يونس.

من جهة أخرى، قال مراسل الجزيرة إن المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة صاروخية باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية، وأوضح أن صفارات الإنذار دوّت في نتيف هعسرا بغلاف غزة الشمالي.

وعقب أيام من عملية المغازي التي شهدت تفجير مبان في قطاع غزة، ومقتل أكثر من 20 ضابطا وجنديا إسرائيليا، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي سيشتري 100 جرافة من طراز "دي 9" لتعزيز قوات الهندسة.

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر نفقا لحركة حماس في غزة يقع على بعد كيلومتر ونصف من الحدود الإسرائيلية. وذكر الجيش الإسرائيلي أن النفق كان يربط شمال غزة بجنوبها على طول كيلومتر واحد، وبعمق 20 مترا.

وأضاف أنه تم العثور على صواريخ، وصواريخ مضادة للطائرات ومعدات عسكرية أخرى.

ومنذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 556 جنديا وضابطا وإصابة 2710 آخرين.