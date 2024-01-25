دبابات الاحتلال تقصف طابور مساعدات واشتداد المعارك جنوب غزة

سقط عشرات الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الخميس، حيث جرى استهداف مواطنين في أثناء انتظارهم تسلم المساعدات. وبينما المعارك مستعرة في جنوب القطاع، أطلقت المقاومة رشقة صاروخية من المنطقة الشمالية.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 20 شخصا وإصابة 150 على الأقل جراء إطلاق الدبابات الإسرائيلية القذائف والرصاص على مواطنين كانوا ينتظرون مساعدات غذائية عند دوار الكويت في مدينة غزة. وتم نقل عدد كبير من الجرحى وجثامين الشهداء إلى مجمع الشفاء الطبي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن طواقمهم تواجه مشكلة في نقل الضحايا المدنيين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال حين كانوا ينتظرون توزيع مواد غذائية عليهم.

وأضاف بصل -في مقابلة مع الجزيرة- أن قوات الاحتلال طوقت المدنيين، وأطلقت النار عليهم بشكل كثيف.

في الوقت نفسه، واصل جيش الاحتلال تدمير المنازل، حيث أفاد مراسل الجزيرة بنسف مربع سكني جنوبي مدينة غزة.

50 شهيدا

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وإصابة نحو 100 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس خلال 24 ساعة.

وقال المراسل إن قصفا مدفعيا كثيفا استهدف مواقع في حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر بمدينة خان يونس.

وأضاف أن محيط مستشفى ناصر تعرض أيضا لإطلاق نار من مسيّرات إسرائيلية.

كما قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، وأطلقت مسيّراته النار على معسكر خان يونس، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 29 آخرين نقلوا منذ الصباح إلى مستشفى ناصر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال تواصل استهداف مستشفى الأمل في خان يونس لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف -في بيان- أن قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال كاملا منذ ظهر أمس الأربعاء في محيط المستشفى، وتمنع حركة طواقم الإسعاف من المستشفى وإليه.

"سـ.رايا الـ.قدس" تنشر مشاهد قالت إنها من استهداف آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم غرب مدينة خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/c2Q80Vlyd1 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 25, 2024

عمليات المقاومة

من ناحية أخرى، أفاد مراسل الجزيرة بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت دفعة صاروخية من شمالي قطاع غزة باتجاه بلدات ومواقع إسرائيلية.

ودوّت صفارات الإنذار في مستوطنة نتيف هعسرا في غلاف غزة، وفقا للمراسل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مقاتليها استهدفوا دبابتي ميركافا إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" غربي خان يونس، حيث تستعر المعارك مع قوات الاحتلال المتوغلة.

من جهتها، بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لاستهداف آليات الاحتلال في محاور التوغل غرب مدينة خان يونس.

كما أعلنت سرايا القدس قصف جنود الاحتلال وآلياته في منطقة السودانية شمال غرب غزة بقذائف الهاون وصواريخ "بدر 1″ و"107".

ميدانيا أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بهبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس.

وقال المراسل إن المروحية هبطت في المنطقة تزامنا مع اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، ثم أقلعت وغادرت أجواء المنطقة.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس الأربعاء، 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.