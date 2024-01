افتتاح مطعم يحمل اسم "7 أكتوبر" في الأردن يغضب الإسرائيليين

تداولت منصات التواصل الأردنية افتتاح مطعم للشاورما في محافظة الكرك جنوبي الأردن حمل اسم "7 أكتوبر" التاريخ الذي أطلقت فيه كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) معركة طوفان الأقصى.

وبالفعل بدأ رواد العالم الافتراضي في العالم العربي بتداول مقاطع افتتاح المطعم، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم "7 أكتوبر" وقالوا بالرغم من بساطة المطعم، لكن الفكرة أعمق من أن تُوصَف.. وأضافوا أن قلوب الشعوب العربية تنبض بحب غزة وصمودها وفعلها ومقاومتها الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي وبتاريخ 7 أكتوبر.. هذا التاريخ الذي سيبقى خالدا ومحفورا لدى الشعوب العربية. بحسب قولهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات التواصل العاملين في المحل، وهم يرتدون قمصانا موحدة مكتوبا عليها أيضا تاريخ "7 أكتوبر".

ولكن اسم المطعم والاحتفاء العربي به لم يعجب الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر، وقال لبيد في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".

The disgraceful glorification of October 7th has to stop. The incitement and hatred against Israel breeds the terrorism and extremism which led to the brutal massacre of October 7th.

We expect the Jordanian government to condemn this publicly and unequivocaly https://t.co/KwyeqHAiXO

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 25, 2024