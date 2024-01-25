افتتاح مطعم يحمل اسم "7 أكتوبر" في الأردن يغضب الإسرائيليين

تداولت منصات التواصل الأردنية افتتاح مطعم للشاورما في محافظة الكرك جنوبي الأردن حمل اسم "7 أكتوبر" التاريخ الذي أطلقت فيه كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) معركة طوفان الأقصى.

وبالفعل بدأ رواد العالم الافتراضي في العالم العربي بتداول مقاطع افتتاح المطعم، وعبروا عن فرحتهم بتسميته باسم "7 أكتوبر" وقالوا بالرغم من بساطة المطعم، لكن الفكرة أعمق من أن تُوصَف.. وأضافوا أن قلوب الشعوب العربية تنبض بحب غزة وصمودها وفعلها ومقاومتها الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي وبتاريخ 7 أكتوبر.. هذا التاريخ الذي سيبقى خالدا ومحفورا لدى الشعوب العربية. بحسب قولهم.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصات التواصل العاملين في المحل، وهم يرتدون قمصانا موحدة مكتوبا عليها أيضا تاريخ "7 أكتوبر".

منذ الصباح والاعلام العبري يتداول خبر تسمية مطعم في الاردن بإسم "مطعم 7 أكتوبر " قامت الدنيا عندهم ولا تقعد ! الترجمة لاحد المقالات 👇:

"لنبدأ هذا الصباح من الاردن الذي نزوده بمياه الشرب مجانا وعلى حسابنا قاموا أمس بإفتتاح "مسجد" للشاورما في احدى ضواحي محافظة الكرك وتسميته… pic.twitter.com/qgSaeRRlsi — ثائر السرطاوي 🇵🇸🇯🇴🇰🇼 (@sartawithaer) January 25, 2024

ولكن اسم المطعم والاحتفاء العربي به لم يعجب الإسرائيليين إلى درجة أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أدان افتتاح المطعم، وطالب الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر، وقال لبيد في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس "يجب أن يتوقف التمجيد المشين لـ7 أكتوبر، ونتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا الأمر علنا وبشكل لا لبس فيه".

The disgraceful glorification of October 7th has to stop. The incitement and hatred against Israel breeds the terrorism and extremism which led to the brutal massacre of October 7th. We expect the Jordanian government to condemn this publicly and unequivocaly https://t.co/KwyeqHAiXO — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) January 25, 2024

الصحف الإسرائيلية -أيضا- تداولت خبر تسمية المطعم بتاريخ "7 من أكتوبر"، موقع يلا نت الإسرائيلي نشر الخبر وعنونه " مطعم "7 أكتوبر" -في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام"، وقال الخبر أن تسمية المطعم بهذا الاسم دليل آخر على تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب.

وتعتبر معركة "طوفان الأقصى" أكبر عملية عسكرية شنتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على إسرائيل فجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.