إعلام إسرائيلي: قطر أبلغت تل أبيب قرار حماس تعليق المفاوضات

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، إن قطر أبلغت تل أبيب بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قررت تعليق مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

ونقلت الهيئة عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين على تفاصيل المباحثات، قولهما إن "حماس" نقلت للوسطاء القطريين أنها "تطالب إسرائيل بسحب كافة قواتها من قطاع غزة منذ المرحلة الأولى للصفقة (تبادل الأسرى) وإنهاء الحرب".

ولم يصدر تعليق من الدوحة على ما أفادت به الهيئة الإسرائيلية.

والأسبوع الجاري أفادت وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية بأن إسرائيل قدمت مقترحا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل وقف مؤقت للحرب على القطاع.

ونقل موقع أكسيوس الأميركي -عن مسؤولين إسرائيليين اثنين- أن المقترح الذي قدمته تل أبيب لحماس من خلال الوسطاء القطريين والمصريين يتضمن وقفا للحرب لمدة شهرين يتم خلالها إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، إلا أن حماس كانت أكدت مرارا أنها لن تقبل أي صيغة لا تتضمن وقفا للحرب وانسحاب قوات الاحتلال.

وكانت قطر لعبت دورا رئيسيا في التوصل لهدنة مؤقتة بين "حماس" وإسرائيل في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت أسبوعا، وتم بموجبها إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال مقابل 80 محتجزا إسرائيليا.