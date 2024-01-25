أردوغان يوقع بروتوكول انضمام السويد للناتو

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الخميس- المرسوم الرئاسي بشأن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) ووافق على البروتوكول ذي الصلة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية البروتوكول الذي وافق عليه أردوغان، لتكون بذلك الخطوة الفنية الأخيرة في مسار مصادقة تركيا على انضمام السويد للحلف الأطلسي.

ولا يزال يتعين الحصول على موافقة المجر، بيد أنها قالت الثلاثاء إنها تعتقد أن عضوية الناتو "ليست أولوية" بالنسبة للسويد بناء على تصرفاتها.

وكان البرلمان التركي صادق -الثلاثاء- على مشروع قانون يقضي بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف بعد نحو 20 شهرا من تقديم ستوكهولم طلب الانضمام عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبعد مصادقة النواب عليه، أحيل مشروع القانون إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للتوقيع عليه، حتى يصبح ساريا في غضون أيام.

يذكر أن تركيا وضعت شروطا للموافقة على التحاق السويد بالمنظومة الأطلسية وبينها التصدي للجماعات المصنفة إرهابية على غرار حزب العمال الكردستاني.