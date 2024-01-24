مطالب دولية لمجلس الأمن بوقف الحرب على غزة

دعت كلٌّ من: النرويج وبلجيكا وروسيا والصين إلى وقف فوري لطلاق النار بقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 أشهر.

وجاءت التصريحات المنددة بالجرائم الإسرائيلية في غزة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن فلسطين مساء أمس الثلاثاء.

وفي تصريحاته، قال وزير الخارجية النرويجي أسبن بارث أيدي، إن سكان غزة لا يفرون جراء القصف فقط، بل يواجهون -أيضا- مشكلات؛ مثل: الجوع وعدم كفاية الخدمات الصحية وأزمة دواء والوصول إلى المياه النظيفة، مؤكدا أن الأزمة الإنسانية شديدة للغاية، وشبّه الوضع على الأرض بالجحيم.

كما أعرب عن تضامنه مع سكان الضفة الغربية الذين يتعرضون لعنف متصاعد من المستوطنين الإسرائيليين، وارتفاع خطر الموت الذي يواجهونه.

وأفاد وزير الخارجية أن النرويج من الدول الغربية الأولى التي دعت لوقف إطلاق نار، مشددا على أهمية إقامة دولة فلسطينية.

من جانبه، قال مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة فيليب كريديلكا في كلمة أدلى بها باسم اتحاد "بنلوكس" الذي يضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، إن الاتحاد يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وتأثيره على السكان المدنيين، وخاصة الأطفال.

ودعا كل الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي وعدم استهداف البنى التحتية المدنية، وبينها المدنيون والمدارس والمستشفيات.

وتطرق إلى 3 نقاط رئيسة، تتمثل أولا، بفتح جميع المعابر وعملها بالطاقة القصوى، وضمان مرور جميع متطوعي الإغاثة الإنسانية منها دون أي عوائق، وثانيا، تيسير الإجراءات الحدودية، وإيصال المنظمات الإغاثية للمساعدات إلى غزة بشكل فعال وكافٍ، وثالثا، بناء الثقة بين الأطراف.

كما دعا كريديلكا إلى تحقيق وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية إنه يجب إعطاء الأولوية القصوى لوقف الحرب في غزة بأسرع وقت ممكن، ومنع خروج الصراع عن السيطرة.

كما دعت الصين لوقف مضايقة السفن المدنيّة في البحر الأحمر، وتجنب تأجيج التوترات وحماية أمن الملاحة، قائلة "نعتقد أن مجلس الأمن لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن".

تنديد روسي

من جهته، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرا إلى عدم تمكّن مجلس الأمن من اتخاذ القرارات اللازمة؛ بسبب سياسة الولايات المتحدة بخصوص الشرق الأوسط.

وقال إن الولايات المتحدة تعرقل كل المحاولات والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة، فهي إما تستخدم حق النقض ضد قرارات وقف إطلاق النار، وإما لا تدعو إلى وقف تصعيد الحرب في غزة، وهذا يسمح باستمرار العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وذكر لافروف أن الوجود العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط وأماكن أخرى من منطقة أوراسيا، يُوجِد مخاطر جديدة غير مقبولة على الأمن الدولي.

وتابع أنه قُتل في غزة قرابة 30 ألف مدني، بينهم نساء وأطفال، ودُمّر شمالي غزة بشكل شبه كامل، وأصبح غير صالح للعيش، وبات 80%من سكان غزة نازحين.

وأكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة لضمان وقف إطلاق النار في فلسطين، وتخفيف معاناة شعبها.

ووصف أفكار تهجير الفلسطينيين بأنها "مقززة ومثيرة للقلق"، مؤكدا رفضهم لمثل هذه "السيناريوهات"، وضرورة عدم تنفيذها.

كما شدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية، قائلا إن الفلسطينيبن الذين حُرموا من فرصة إقامة دولتهم لعقود من الزمن، يستحقون أن تُحلّ هذه المشكلة أخيرا.

واتهم لافروف واشنطن بقتل الصيغة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، وبأنها تمنع الآن محاولات خفض التصعيد في إطار الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 25 ألفا و490 شهيدا، و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.