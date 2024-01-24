ناشط: مظاهرات الدانمارك غيرت مواقف رسمية بشأن غزة والقضية الفلسطينية

قال الناشط الإعلامي ماهر حشاش إن المظاهرات التي تنظم في مدينة كوبنهاغن منذ أكثر من 100 يوم استطاعت أن تؤثر على بعض القرارات الحكومية وتنتصر للحق الفلسطيني والحرب على غزة.

وأضاف حشاش -وهو مخرج وصحفي يشارك يوميا في المظاهرات- أن ما بين 2000 و3000 شخص يشاركون في المظاهرات التي تنظم يوميا في كوبنهاغن، وهناك مظاهرة مركزية تنظم مرة كل شهر ويشارك فيها نحو 100 ألف متظاهر.

ورغم الثلج ودرجة الحرارة التي تصل أحيانا إلى 14 درجة تحت الصفر، يقول حشاش في تصريحاته الخاصة للجزيرة نت إن المشاركين يواصلون التظاهر بنفس الكثافة ونفس القوة، وهذا دليل على أن الحق الفلسطيني بدأ يظهر بشكل علني، وكذلك إظهار "الوحشية الإجرامية الصهيونية" بشكل صريح وواضح.

جدير بالذكر أن حشاش ينحدر من أصول فلسطينية لبنانية، ويقيم في الدانمارك منذ نحو 35 عاما.

وعن تأثير هذه المظاهرات، قال حشاش إن نحو 70% من المشاركين في هذه المظاهرات من الدانماركيين، وبدأ وزراء طرح قضايا في البرلمان الدانماركي من أجل إيقاف الحرب على غزة، وبدأت الدولة نفسها ترسل المساعدات لقطاع غزة، كما أن هناك بعض القرارات التي كانت ستتخذ من أجل تأييد السردية الإسرائيلية لكن المظاهرات والاحتجاجات أوقفت ذلك، والآن العلم الفلسطيني يرفرف في كثير من مدن الدانمارك.