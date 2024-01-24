لافتة كبيرة على متحف إسباني تطالب بوقف الحرب في غزة

رفع نشطاء مهتمون بحقوق الإنسان والحفاظ على البيئة لافتة كبيرة يطالبون فيها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة إذ حملت صورة عملاقة لطفل فلسطيني يبكي طلبا للمساعدة فوق مدخل متحف رينا صوفيا باالعاصمة الإسبانية مدريد.

وحسب وكالة رويترز فإن هذا هو المتحف ذاته الذي يضم لوحة (غرنيكا) الشهيرة لبابلو بيكاسو التي تصور ويلات الحرب.

وقامت بتنسيق الفعالية التي جرت الأربعاء منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) وحركة (أنميوت غزة) التي تعني بالعربية لا تخرسوا أصوات غزة الداعمة للمصورين الصحفيين الذين يغطون الأحداث من منطقة الحرب.

واستخدم النشطاء لافتة عليها رسم توضيحي للفنان الأميركي شيبرد فيري استنادا إلى صورة التقطها المصور الفلسطيني بلال خالد.

وكُتب تحت الصورة تعليقان الأول يقول "هل يمكنكم سماعنا؟" كأنها صرخة من الطفل، والثاني "أوقفوا إطلاق النار الآن" بأحرف كبيرة على خلفية صفراء.

وراقب أفراد من الشرطة والإطفاء التحرك دون تدخل.