كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت -صباح اليوم الأربعاء- عدة صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، الذي يقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، ويأتي هذا ضمن سلسلة التصعيد الأحدث لبيونغ يانغ.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية -في بيان- بأن الجيش رصد عدة صواريخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر صباح اليوم، وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تقوم حاليا بتحليل المواصفات التفصيلية، وتتابع عن كثب مزيدا من الأنشطة التي تقوم بها كوريا الشمالية.

وتواجه كوريا الشمالية عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة بسبب تجاربها النووية والباليستية، لكن الصواريخ المجنّحة من نوع "كروز" لا تخضع تجاربها لأي حظر دولي.

وتأتي تجربة إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ الجديدة بالتزامن مع المناورة العسكرية لكوريا الجنوبية قبالة سواحلها الشرقية، والتي تستمر حتى غد الخميس.

من جهتها، أوضحت سول أن تنفيذ المناورة العسكرية جاء نتيجة "لمشاكل أمنية جدية" مع كوريا الشمالية.

وشهدت التوترات بين الكوريتين تصاعدا حادا الأشهر الأخيرة، إذ تخلى البلدان عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف للحدّ من التوتر، وزاد كل منهما إجراءات الأمان على حدودهما وشنا مناورات عسكرية حدودية.