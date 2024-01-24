قصف إسرائيلي بالفسفور على جنوب لبنان واستهداف موقع للاحتلال بمزارع شبعا

جددت إسرائيل اليوم الأربعاء القصف بالقذائف المدفعية والفسفورية على مناطق عدة جنوبي لبنان، وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام فإن القصف الإسرائيلي استهدف منطقة اللبونة- الناقورة.

وأفادت الوكالة بأن أطراف بلدتي علما الشعب وطير حرفا تعرضت لـ"قصف مدفعي معاد"، وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت بلدة كفركلا بالقذائف الفسفورية.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي استهدف أول أمس الاثنين الماضي مباني سكنية في بلدات عدة وقرى جنوبي لبنان بغارات جوية وقصف مدفعي باستخدام قذائف فسفورية.

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صاروخين من جنوبي لبنان اليوم الأربعاء باتجاه موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وأعلن حزب الله أول أمس الاثنين استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان ‌‏بالأسلحة المناسبة.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تصاعدا في التوتر الأمني، حيث يتم تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

ومنذ عملية "طوفان الأقصى" تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة أسفرت حتى اليوم عن استشهاد 25 ألفا و700 فلسطيني وإصابة 63 ألفا و730 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، كما تسببت في تدمير هائل للبنية التحتية مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.